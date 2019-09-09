HABER

Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda 23 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda 23 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A.'nın evinin bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini, bir depoda kuruttuğunu belirledi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile söz konusu depoya, dün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, kurumaya bırakılmış 23 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Atık su borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldıAtık su borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Şanlıurfa'da Karahantepe heyecanıŞanlıurfa'da Karahantepe heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.