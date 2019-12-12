HABER

Depoda 'yakan' temizlik 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, işçinin fabrikanın deposunda yere dökülen yağı temizlemek için döktüğü yanıcı madde alev aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, işçinin fabrikanın deposunda yere dökülen yağı temizlemek için döktüğü yanıcı madde alev aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, yere dökülen maddenin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Akyazı'da bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir işçi yağların depolandığı depoda zemine dökülen yağı temizlemek için bir varile bağlı musluğu açarak kovaya bir madde doldurdu. İşçi daha sonra kovanın içerisindeki yanıcı maddeyi zemine döktü. İşçi zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladı. Bu sırada yere dökülen madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Üşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyorÜşümek istemeyenler içlik giymekten vazgeçmiyor
Çorlu'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltıÇorlu'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.