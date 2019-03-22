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Depodaki odunlar tutuştu, binadakiler sokağa döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

İZMİT'te, apartmanın deposundaki odunların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan apartman yöneticisi elinden hafif yaralandı, 2 çocuk ise dumandan etkilendi.

Depodaki odunlar tutuştu, binadakiler sokağa döküldü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, apartmanın deposundaki odunların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan apartman yöneticisi elinden hafif yaralandı, 2 çocuk ise dumandan etkilendi.
Olay, akşam saatlerinde İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Gönül Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın deposunda bulunan odunların bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu bina bir anda dumanla doldu. Binadaki dumanı fark eden yönetici Doğan Çetin, tüm dairelerin ziline basarak apartman sakinlerinin dışarıya çıkmasını sağladı. Bu sırada itfaiyeye de haber veren Çetin, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.
Yaklaşık 10 dakika içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Apartman sakinlerinden 2 çocuk, dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Alevlere tek başına müdahale etmeye çalışan Doğan Çetin ise elinden hafif şekilde yaralandı.
Yangını binanın dumanla dolmasından anladıklarını söyleyen apartman yöneticisi Doğan Çetin, "Bir baktık ki odunluklarda yangın çıkmış. Bilmiyoruz kimin yaptığını, çocuklardan olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ben yukarıdan aşağıya indim. Herkesin ziline bastım. Sonra nereden yanıyor diye bakayım dedim. Bir baktım odunluklar tarafında yanma var. Müdahale etmeye çalıştım. Yangından etkilenen benimle beraber 3-4 kişi falan var. O kadar fazla etkilenen yok. Komşuları dışarı çıkarttık" dedi.

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Depodaki odunlar tutuştu, binadakiler sokağa döküldüDepodaki odunlar tutuştu, binadakiler sokağa döküldüDepodaki odunlar tutuştu, binadakiler sokağa döküldüDepodaki odunlar tutuştu, binadakiler sokağa döküldü

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