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Depodaki yangında dumanın apartmana yayılmasından 10 kişi etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Depodaki yangında dumanın apartmana yayılmasından 10 kişi etkilendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir apartmanın kömür deposunda çıkan yangın nedeniyle 10 kişi dumandan etkilendi.

Orhangazi Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın kömür deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin alevlere müdahale etmek için deponun kapısını açması üzerine duman apartmana yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürürken, dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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