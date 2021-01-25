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  4. Depodan 10 adet dalgıç pompası çalan şüpheli tutuklandı

Depodan 10 adet dalgıç pompası çalan şüpheli tutuklandı

25.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir bobinaj dükkanının deposundan 10 adet dalgıç pompası çalan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir bobinaj dükkanının deposundan 10 adet dalgıç pompası çalan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyonet ile olay yerine gelen hırsızlar, depodan 10 adet dalgıç pompayı çalarak götürürken, depodan çıkardıkları büyük dinamoları taşıyamadıkları için olay yerinde bıraktı. Hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden ve Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte hırsızların bulunması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan kamyoneti güvenlik kamerası görüntülerinden belirledi. Kimliği tespit edilen şahıs, yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen İ.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken tutuklanmak üzere sevk edildiği mahkemede hırsızlık olayını D.K. ve S.K. isimli kadınlarla birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti.
İ.A., mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, Asayiş ekiplerince ikametlerinde yakalanan D.K. ve S.K. isimli kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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