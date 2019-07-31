Depodan 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Nakliyeciler Sitesi içinde bulunan depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, variller içinde 2 bin 300 litre akaryakıt ele geçirdi. Depoda bulunan R.K. gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıtla ilgili soruşturma başlatıldı.

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