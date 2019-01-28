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Depodan 40 ton kömür çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kömür satışının yapıldığı bir depodan yaklaşık 40 ton kömür çalındı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kömür satışının yapıldığı bir depodan yaklaşık 40 ton kömür çalındı. Jandarma ve polis ekipler tarafından 2 ayrı adrese baskın düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi’ne bağlı Kocagöl kırsalında bulunan Tezcan Darçın’a ait satış deposundan yaklaşık 40 ton kömür çalındığı belirtildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, Yiğit Polis Merkez Amirliği ekibinin de desteğiyle Hacıevhat Mahallesi’nde 2 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan araştırma sonucu yaklaşık 4 ton kömür ele geçirildi. Kömürlere el konularak, yediemin otoparkına konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.B (42), D.B.(59) ve G.Ş (23) isimli 3 kişi ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
İHA Muhabirine konuşan Tezcan Darçın, 20 bin liraya yakın maddi zarara uğradığını ifade ederek, suçluların cezalandırılmasını istedi.

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