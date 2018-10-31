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Depodan 700 kilo ceviz hırsızlığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir depodan 700 kilo ceviz çaldıkları iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Depodan 700 kilo ceviz hırsızlığına 3 tutuklama

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir depodan 700 kilo ceviz çaldıkları iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Firuze Sokakta yaşayan Fatma Ü.’ye ait depodan 700 kilo cevizin çalınması üzerine olay polise bildirildi. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelilerini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Cem Ç. (33), Sehat S. (22) ve Gürdal K. (25), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan cevizler ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

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