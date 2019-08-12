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Depolama alanındaki tahtalar alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boş fabrikanın depolama alanında tahtalar alev aldı.

Depolama alanındaki tahtalar alev aldı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boş fabrikanın depolama alanında tahtalar alev aldı. Yangın, alandaki ağaçlara da sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Cumhuriyet Mahallesi’nde kullanılmayan fabrikanın depolama alanındaki tahtalar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, alandaki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Depolama alanındaki tahtalar alev aldıDepolama alanındaki tahtalar alev aldıDepolama alanındaki tahtalar alev aldıDepolama alanındaki tahtalar alev aldı

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