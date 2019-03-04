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Deposu yandı, alevler arasından canını zor kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde depoda çıkan yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen Satılmış Aydın, kendini son anda dışarı atarak canını kurtardı.

Deposu yandı, alevler arasından canını zor kurtardı

Mustafa ULUSOY/ORTAKÖY (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde depoda çıkan yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen Satılmış Aydın, kendini son anda dışarı atarak canını kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde Satılmış Aydın'a ait evin yanındaki depoda dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Aydın, yangını söndürmek için girdiği depoda, yoğun dumandan etkilenerek, kendini son anda alevlerin arasından dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu yangını söndürdü. Yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen elleri ile ensesinde yanıklar oluşan ev sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Deposu yandı, alevler arasından canını zor kurtardıDeposu yandı, alevler arasından canını zor kurtardı

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