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Depoya giren yılanı itfaiye yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan, paniğe neden oldu.

Depoya giren yılanı itfaiye yakaladı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan, paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan yılan, doğaya bıraktı.
Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Depoya giren yılanı itfaiye yakaladı

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