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Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss, Johnny Depp'i savundu, hiç şiddet görmediğini söyledi

16.06.2022 06:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında ortaya atılan iddialar ve birbirini dava eden iki ismin büyüklüğü milyonlarca takipçiyi, Heard-Depp duruşmalarına kilitledi. 50 milyon dolarlık iftira davasında artık son ifadeler alınıyor.

Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss, Johnny Depp'i savundu, hiç şiddet görmediğini söyledi

Canlı yayında ortaya atılan iddialar ve birbirini dava eden iki ismin büyüklüğü milyonlarca takipçiyi Amber Heard-Johnny Depp duruşmalarına kilitledi. 50 milyon dolarlık iftira davasında artık son ifadeler veriliyor.

Altıncı haftasına giren davada Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss ifade verdi.

Moss'un ifadeye çağrılma süreci, Heard'ün bir "dedikoduyu" mahkemede dile getirmesine dayanıyordu.

Amber Heard, ünlü model Moss'un Depp ile olan ilişkisi sırasında fiziksel şiddete uğradığını duyduğunu söyledi ve bunu mahkemede "Öyle bir dedikodu duydum, çok büyük bir dedikodu," diyerek ifade etmişti.

Dile getirilen dedikodu Depp'in Moss'u merdivenlerden attığı üzerineydi.

Çarşamba günü video bağlantıyla ifade veren Moss, söz konusu olayda merdivenlerden kaydığını ve belini incittiğini söyledi. Ünlü İngiliz model, sonrasında o dönem birlikte olduğu Depp'in kendisini yatağa taşıdığını da anlattı.

Depp'in hukukçulardan oluşan takımı, Moss'u ifadeye çağırarak Heard'ün tanıklıklarının güvenilir olmadığını kanıtlamak amacındaydı.

Depp ve Amber Heard

6. hafta nasıl başladı?

Duruşmaların son haftasında Johnny Depp'in de bir kez daha ifade vermeye çağırılabileceği belirtiliyordu. Ancak Heard'ün avukatları stratejik bir u dönüşü yaparak bu kararlarından vazgeçti.

Haftanın ilk duruşmasında Heard'ün uzman tanıkları, Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alındı.

Psikolog David Spiegel ve el cerrahi uzmanı Doktor Richard Moore iki tarafın avukatlarının sorularını yanıtladı.

Cerrah Moore, Avustralya'daki bir tartışma sırasında Depp'in parmağının ciddi şekilde kesildiği kavgayla ilgili değerlendirme yaptı.

Depp, eski eşinin kendisine votka şişesi fırlattığını ve parmağının bu yüzden kesildiğini iddia ediyordu. Doktor, bu yaranın şişe çarpması ile değil elin kapıya sıkışması yoluyla oluştuğunu savundu.

Ancak çapraz sorgu sırasında Depp'in avukatları doktora önceden alınan yeminli ifadesini hatırlattı ve "Her ihmal sonucu bu yara olmuş olabilir" deyip demediğini sordu. Doktor bunu söylediğini kabul etti.

Depp'in avukatları

Aynı şekilde Doktor Moore, değerlendirmesinin ifadeler üzerinden gerçekleştiğini, Depp'i muayene etmediğini kabul etti.

Depp'in savunma ekibi kavgaya ait bazıları kan içeren fotoğrafları da duruşmanın bu noktasında gösterdi.

Psikolog David Spiegel de Depp'in "madde bağımlılığı ve partnerine şiddet uygulayan birinin davranış" kalıbı içinde olduğunu savundu.

Depp'in avukatları da Spiegel'ı Depp'i muayene etmeden bu değerlendirmeye varması üzerinden sıkıştırdı.

6**,**8 milyar görüntüleme

Bu hafta ifade süreci sonlanacak olan davada cinsel şiddet dahil birçok iddia dile getirildi.

Heard, özetle Depp'i uyuşturucu ve alkol etkisi altındayken kendisine cinsel ve fiziki şiddet uygulamakla suçluyor.

Bu suçlamaların, kıskançlıkla da ilgili olduğu ve evliliklerinin başlangıcına kadar gittiğini savunuyor.

Depp ise Heard tarafından psikolojik ve fiziki şiddete uğrayanın kendisi olduğunu iddia ediyor.

Kate Moss ve Johnny Depp 1998'de Cannes'da

Sosyal medya büyük oranda Depp'in yanında saf tutmuş durumda.

TikTok'ta #IStandWithAmberHeard (Amber Heard'ün yanındayım etiketi 2.4 milyon görüntüleme alırken, #JusticeForJohnnyDepp (Johnny Depp için adalet etiketi 6,8 milyar görüntüleme aldı.

Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

36 yaşındaki Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi.

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Johnny Depp Kate Moss
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