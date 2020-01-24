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  4. Deprem Adıyaman’da da hissedildi: 1 yaralı

Deprem Adıyaman’da da hissedildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.
Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz’ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.

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