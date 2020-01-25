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Deprem, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden anbean takip ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çalışmalarını son sürat sürdürüyor.AFAD Afet Müdahale Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
AFAD Afet Müdahale Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına yönelik olarak çalışan merkezde bütün bakanlıklardan 28 hizmet grubu kesintisiz çalışıyor. Çalışma grupları nöbet değişimi yaparak hizmetin aksamamasını sağlıyor.
Merkez arama kurtarma ekipleriyle yardımların koordinasyonu sağlanıyor Ekiplerin hangi noktaya yönlendirileceğini an be an merkez tarafından yönlendiriliyor. Bölgeden gelen taleplerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla ile tespit edilen görüntüler sıcağı sıcağına merkezde bulunan ekranlara yansıtılıyor. Depremde yıkılan ve hasar gören binalar tespit operasyonel ekipker ilgili noktalara yönlendiriliyor.
Hayati önem taşıyan bir diğer unsur da yardım malzemelerinin bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda eksiksiz tespit edilerek yönlendirmesi yapılıyor. En çok talep edilen malzemeler çadır battaniye yatak olduğu ifade ediliyor.
Merkezde depremin akabinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı koordinasyon merkezindeydi. Son olarak da merkezin başında Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce yer alıyor.

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