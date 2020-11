Deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkililileri, Meclis Komisyonu'nda neler söyledi?

"Kandilli olarak otomatik çözümleri biz web sayfasına hızlıca koymuyoruz sebebi bunun deprem dalgaları, halka şeklinde yayıldığı için yakın istasyonlar, 3-4 istasyona gelince büyüklük, lokasyon belirleyebiliyorsunuz ama bu dalgalar uzaktaki istasyonlara yayıldığı zaman, yani geriden kestirme yöntemi gibi daha çok istasyondan daha kaliteli veri alabiliyoruz dolayısıyla biraz bekliyoruz. Dolayısıyla deprem bizim web sayfamıza koymamız altı yedi dakika kime zaman on dakikayı buluyor. Bu sosyal medyada 'Kandilli ne yapıyor? Kandilli'dekiler boğazı seyrediyor herhâlde, viski içiyorlar' gibi enteresan yorumlar geliyor ama tabii ki bunları çok ciddiye almamak lazım."

'7'nin üzerinde depremleri göreceğiz'

1900'den 2020'ye kadar yaşanan önemli depremlere dikkat çeken Özener, Türkiye'de 4'ten büyük toplam 10 bin 965 deprem yaşandığına işaret etti. Küçük küçük depremlerin, enerji boşalması sağladığı için büyük deprem riskini azalttığı değerlendirmelerinin teorik olarak doğru ancak pratikte çok da mümkün olmadığını belirten Özener, "Yaklaşık 32 bin tane 4'lük deprem olacak ki, bir tane 7'lik depremin enerjisini alsın. Bakın, yüz yirmi senede 10 bin 968 tane 4'ün üzerinde deprem olmuş yani dolayısıyla 7'lik, 7'nin üzerinde depremleri bu coğrafya görecek" dedi.

Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay olduğunu, Hatay'da 1500 yıldan bu yana deprem olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Özener, "Ben diyorum ki, Türkiye'nin her yerinde her an deprem olabilir. Türkiye'nin birçok yerinde, hiç deprem olmaz dediğimiz bir yerde bile, deprem olabilir" görüşünü dile getirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=i6wRX60TQVQ

'Tsunamiler olacaktır'

Özener, son zamanlarda gündeme daha çok gelen tsunami riskiyle ilgili de şu sözleri söyledi: