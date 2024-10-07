Deprem Ağı'ndan gelen 'Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem' bildiriminin aslı ortaya çıktı!

Deprem Ağı uygulamasından dün gece gelen 'Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem' bildirimi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Gündem olan olay sonrası Kalafgan'da meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak ölçüldü. Deprem, Afganistan'a yakın Tacikistan ve Özbekistan gibi yakın ülkelerde de hissedildi.

OLAYIN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI

Afganistan'ın Kalafgan kentinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin şiddeti deprem ağı uygulamasında 10.0 olarak gösterildi.

Geç saatlerde gelen bildirim sonrası vatandaşlar endişelenirken anlık bir sistem hatası olduğu ortaya çıktı.

6 Ekim günü yerel saat ile 05.54'te olan 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre kentlerde de hissedildi. Pakistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelerde de hissedilen sarsıntının asıl büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Anlık olarak telefonlara gelen 'Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem' bildirimi sosyal medyada gündem oldu.