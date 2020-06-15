HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem anı canlı yayında stüdyoya böyle yansıdı

Deprem anı canlı yayında stüdyoya böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Erzincan’da da hissedilen deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51’de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Erzincan, Elazığ ve Erzurum’da da kuvvetli hissedildi.

Erzincan’da deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı. Ert Şah TV’de “Günaydın Erzincan” programını sunan spiker Semih Peker, canlı yayında depremi hissetti. Duraksayan Peker, arkadaşlarına seslenerek, “Deprem oluyor. Evet deprem oluyor. Sakin olalım arkadaşlar. Evet programa ara veriyoruz” dedi. Yaşanan anlar canlı yayına yansıdı.

Öte yandan Erzincan AFAD’dan ekipler Karlıova’ya sevk edilerek Erzincan’ın Tercan ve Üzümlü ile köylerinde hasar tespit çalışmalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca bugün başlanılacağı belirtildi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Pençe-Kartal Operasyonu'nda son durum

Pençe-Kartal Operasyonu'nda son durum

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Diğer Haberler
Ankara'da Bylock operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı

Ankara'da düğmeye basıldı!

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! Koronavirüste en çok ümit bağlanan ilaç 'Favipiravir'

İşte koronavirüste en çok ümit bağlanan ilaç

Konya'da korkunç olay! Küçük çocuk 4. kattan düştü

Korkunç olay! Küçük çocuk 4. kattan düştü

Adana Valiliği uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

Valilik uyardı: Vaka artışı devam ederse ek tedbirler alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.