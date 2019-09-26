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Deprem anı Gebze’de güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen deprem, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anı Gebze’de güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’da meydana gelen deprem, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ofiste bulunan çalışanlar deprem anında korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul’da öğle saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedildi. Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde çalışanlar büyük panik yaşayarak kendilerini dışarıya attı. Deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Çok korkutucuydu”
Deprem anını anlatan ofis çalışanlarından Kübra Oğurlu, “Ofisteydim çalışıyordum. Bilgisayarla uğraşıyordum. Bir anda sallanmaya başladım. Ne olduğunu anlamadım zaten. Sandalyem titremeye başladı. İleri geri gelmeye başladım. Masaların arasında camlar var. Onlar beni çok korkuttu. Bir anda camlar sallanmaya başladı. Gerçekten çok korkutucuydu” dedi.

Deprem anı Gebze’de güvenlik kamerasına yansıdı

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