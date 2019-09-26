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Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

İZMİT'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki şiddetindeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

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