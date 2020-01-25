HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 04:24 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55’de 6,5 şiddetinde meydana gelen deprem, komşu kent Malatya’da da şiddetli hissedildi.Malatya’da cep telefonu satan bir iş yerinin güvenlik kamerası, depremde saniye saniye kayıt ederken, iş yerinde bulunanlar panikleyerek dışarı çıktılar.Cep telefonu kılıflarının ise şiddetle sallandıkları görüldü.Bu arada, bir evin avizelerinin deprem anında sallanması da cep telefonu ile görüntülendi.

Malatya’da deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55’de 6,5 şiddetinde meydana gelen deprem, komşu kent Malatya’da da şiddetli hissedildi.
Malatya’da cep telefonu satan bir iş yerinin güvenlik kamerası, depremde saniye saniye kayıt ederken, iş yerinde bulunanlar panikleyerek dışarı çıktılar.
Cep telefonu kılıflarının ise şiddetle sallandıkları görüldü.
Bu arada, bir evin avizelerinin deprem anında sallanması da cep telefonu ile görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”
Enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldıEnkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması!

MSB'den Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'daki deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Dünya basını Elazığ depremini böyle duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altında kalan hamile kadın, ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Deprem sonrası mucize! Hamile kadın enkazdan böyle kurtarıldı

RTÜK Başkanı Şahin'den deprem sonrası 'hassasiyet' çağrısı!

RTÜK Başkanı'ndan 'hassasiyet' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.