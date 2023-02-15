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Deprem anına ait korku dolu yeni görüntüler! "2 dakika sürdü, çok ağırdı... Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu"

15.02.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği deprem anına ait yeni görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor. Görüntülerde yer alan apartman sakinlerinden Can Düzgün, "Deprem 2 dakika sürdü, çok ağırdı. Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu" dedi.

Tüm Türkiye'yi sarsan depremlere dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te de deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep Şahinbey'de deprem sırasında yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor.

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YAŞADIKLARINI ANLATTI

Apartman sakinlerinden Can Düzgün ve babasının ise yalın ayak dışarı çıktıktan sonra, tekrar apartman girişine geçtiği de görüntülere yansıdı. Can Düzgün yaşadıklarını ise şöyle anlattı;

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"2 DAKİKA SÜRDÜ, ÇOK AĞIRDI"

"Gece saat 04.17 sularıydı. Beni babam uyandırdı. Önce direkt bahçeye koştuk. Binaların ortasında kaldığımız için, daha orta bir yerde beklemeye başladık. Yukarıdan parçalar düşünce, bu kez yeniden kapı altına sığındık. Deprem 2 dakika sürdü, çok ağırdı. Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu. Deprem yavaşlayınca üzerimizi giymeye çalıştık, yalın ayak kaçtık"

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(DHA)

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