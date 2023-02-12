HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem anına ait korkunç görüntü! Dağ sarsıldı

Deprem anına ait korkunç görüntü! Dağ sarsıldı

12.02.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler Osmaniye'yi de etkiledi. Osmaniye’de deprem anına ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı görüldü. Korkunç anlar, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Osmaniye’de ise deprem anına ait yeni bir görüntü oraya çıktı.

İŞTE YER VE DAĞIN SARSILDIĞI ANLAR!

Saat 04.17’de yaşanan depremde Osmaniye’de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar kameralara yansıdı.

111

Yolda devasa çatlaklar! Yerle bir oldu... Yolda devasa çatlaklar! Yerle bir oldu...

Görüntüler, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler yürekleri ısıttı! Yardım konvoyu yolu bulamayınca...Bu görüntüler yürekleri ısıttı! Yardım konvoyu yolu bulamayınca...
Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayınCan kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın
ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyorABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Osmaniye dağ

En Çok Okunan Haberler

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Gerçekten yaşıyor muyum?'

'Gerçekten yaşıyor muyum?'

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.