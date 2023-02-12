Deprem anına ait korkunç görüntü! Dağ sarsıldı

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Osmaniye’de ise deprem anına ait yeni bir görüntü oraya çıktı.

İŞTE YER VE DAĞIN SARSILDIĞI ANLAR!

Saat 04.17’de yaşanan depremde Osmaniye’de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. (İHA)

