HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem anında bina nasıl çöker, yıkılır? Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Maraş ve Hatay'da yıkılan evler var

Deprem anında bina nasıl çöker, yıkılır? Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Maraş ve Hatay'da yıkılan evler var

06.02.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntı Gaziantep, Adana ve Diyarbakır gibi ilerimizden de hissedildi. Diyarbakır, Malatya, Maraş, Hatay'da yıkılan evler var. Peki, Deprem anında bina nasıl çöker, yıkılır? İşte detaylar...

Deprem anında bina nasıl çöker, yıkılır? Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Maraş ve Hatay'da yıkılan evler var

Son dakika deprem haberleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Deprem anında binaların nasıl çöktüğü ve depremin en çok hangi katta hissedileceği merak konusu oldu. İşte Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası merak edilen konuya ilişkin detaylar...

DEPREM ANINDA BİNA NASIL YIKILIR?

Deprem anında binalırın giriş katlarındaki dolgu duvarlarının kaldırılması durumunda, zayıflamış yumuşak kat ortaya çıkar ve deprem sırasında bu tür giriş katları yıkarak tüm binanın yıkılmasına neden olur. Yapılar arasında belirli bir mesafe bırakılmazsa, deprem sırasında binalar birbirine çarpar ve hasar oluşur.

Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor. Özellikle kolonların eskimesi ve oldukça yıpranması depremden çok etkilenmesine neden oluyor.

Depremde bina genellikle kolonlardan itibaren yıkılmaya başlar. Kolonlar fay hattının oluşturduğu zemin hareketine karşı direnç gösteremez ve çatlamaya başlar. Kolonların çatlamasıyla birlikte, kolonların taşımış olduğu tabliyeler kırılmaya başlar. Kolonlar daha fazla tabliyeleri taşıyamadığı zaman, binalarda anlık olarak çökme görülüyor. Binaların bazen tamamı yıkılırken, bazen de belli bölümleri yıkılabiliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

AA-20230206-30183183-30183181-KAHRAMANMARASTA_74_BUYUKLUGUNDE_DEPREM_MEYDANA_GELDI

AA-20230206-30183183-30183182-KAHRAMANMARASTA_74_BUYUKLUGUNDE_DEPREM_MEYDANA_GELDI

Deprem nedeniyle Malatya'da, Diyarbakır'da ve Gaziantep'te binalar yıkıldı.

AA-20230206-30183192-30183189-KAHRAMANMARASTA_74_BUYUKLUGUNDE_DEPREM_MEYDANA_GELDI

AA-20230206-30183192-30183190-KAHRAMANMARASTA_74_BUYUKLUGUNDE_DEPREM_MEYDANA_GELDI

AA-20230206-30183192-30183191-KAHRAMANMARASTA_74_BUYUKLUGUNDE_DEPREM_MEYDANA_GELDI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli duyurdu! Bir deprem de Marmara'da...Kandilli duyurdu! Bir deprem de Marmara'da...
'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor! 'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!
Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldiSon dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluştu

Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...

Yerli otomobil Togg ön siparişe ne zaman başlayacak? Türkiye'nin beklediği an geldi...

Köprüde kurye ve motosikletlilere kalkan olanlara tahammül edemediler!

Köprüde kurye ve motosikletlilere kalkan olanlara tahammül edemediler!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.