Deprem anında bina nasıl çöker, yıkılır? Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Maraş ve Hatay'da yıkılan evler var

Son dakika deprem haberleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Deprem anında binaların nasıl çöktüğü ve depremin en çok hangi katta hissedileceği merak konusu oldu. İşte Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası merak edilen konuya ilişkin detaylar...

DEPREM ANINDA BİNA NASIL YIKILIR?

Deprem anında binalırın giriş katlarındaki dolgu duvarlarının kaldırılması durumunda, zayıflamış yumuşak kat ortaya çıkar ve deprem sırasında bu tür giriş katları yıkarak tüm binanın yıkılmasına neden olur. Yapılar arasında belirli bir mesafe bırakılmazsa, deprem sırasında binalar birbirine çarpar ve hasar oluşur.

Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor. Özellikle kolonların eskimesi ve oldukça yıpranması depremden çok etkilenmesine neden oluyor.

Depremde bina genellikle kolonlardan itibaren yıkılmaya başlar. Kolonlar fay hattının oluşturduğu zemin hareketine karşı direnç gösteremez ve çatlamaya başlar. Kolonların çatlamasıyla birlikte, kolonların taşımış olduğu tabliyeler kırılmaya başlar. Kolonlar daha fazla tabliyeleri taşıyamadığı zaman, binalarda anlık olarak çökme görülüyor. Binaların bazen tamamı yıkılırken, bazen de belli bölümleri yıkılabiliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle Malatya'da, Diyarbakır'da ve Gaziantep'te binalar yıkıldı.



