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Deprem anında 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sırasında yapılması gerekenleri Deprem Simülasyon Merkezi'nde oluşturulan tatbikatta anlattı.

Deprem anında 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir

Selen YALAZ- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sırasında yapılması gerekenleri Deprem Simülasyon Merkezi'nde oluşturulan tatbikatta anlattı. Yıldırım, "Deprem anında sarsıntı bitene kadar güvenli bölge olarak belirlediğimiz alanlarda kendimizi küçülterek 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir" dedi.
AFAD eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri, Deprem Simülasyon Merkezi'nde oluşturulan tatbikat ile DHA'ya anlattı. Depremden önce tehlikeli eşyaların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, sonrasında da Aile Afet Planı'nın hazırlaması gerektiğini kaydetti. Yıldırım, "Bu plan aile bireylerinin depremden sonra ve deprem anında ne yapacağına ilişkin. Depremden sonra nerede buluşacağız, nasıl iletişim sağlayacağız, bunları konuşup Afet ve Acil Durum çantası hazırlamamız gerekiyor" dedi.
'UZUN BOYLU EŞYALARIN DA SABİTLENMESİ ÖNEMLİ'
Yıldırım, evdeki eşyaların yerinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Ocak önleri, buzdolabı, vestiyer gibi eşyaların yerleri önemli. Ayrıca camların bulunduğu bölgelerde biz yatakların bulunmaması gerektiğini öneriyoruz. Hepimizin evinde bu fiziki değişikliği yapmak mümkün değil. Bu sebeple kalın perdeler veya cam filmleri ile buraları güvenli hale getirebiliriz. Uzun boylu eşyaların da sabitlenmesi önemli. Sadece sabitlemek yetmiyor içinde ağır eşyalar da olmaması gerekir. Deprem anında düşüp bizi yaralanmaması için" diye konuştu.
'ASANSÖRLER YERİNE MERDİVENLER KULLANILMALI'
Deprem sırasında ayakta durmanın güvenli olmadığını belirten Yıldırım, özellikle merdiven, asansöre ve pencerelere koşulmaması gerektiğini kaydetti. Kolon, kiriş ve kapı pervazlarının da güvenli olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Deprem anında sarsıntı bitene kadar güvenli bölge olarak belirlediğimiz alanlarda kendimizi küçülterek 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir. Sarsıntının bittiğinden emin olduktan sonra aile üyeleri toplanıp hazırladığımız Acil ve Afet Durum çantasını alarak dışarıdaki toplanma alanlarına geçmemiz gerek. Asansörler yerine merdivenler kullanılmalı. Afet çantamızdaki el feneri ile merdivenleri kontrol ederek duvar dibinden hızlıca inmeliyiz. Eğer merdivenler güvenli değilse arama kurtarma ekipleri gelene kadar evde güvenli bir bölgede ekiplerin gelmesini beklememiz gerek."
Yıldırım ayrıca, aile bireylerinin depreme hazırlanmak için kendi aralarında tatbikat yaparak Aile Deprem Planı'nı pekiştirmesi gerektiğini belirtti.

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Deprem anında 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir

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