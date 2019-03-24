Deprem anında doğum yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Ayşe (30) ve Muhittin Şentürk (32) çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için 19 Mart'ta Acıpayam Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneye yatırılan Ayşe Şentürk, sezaryenle yapılacak doğum için ertesi gün sabah saat 09.15'te Op. Dr. Burcu Kayılı ve 10 kişilik ekibi tarafından ameliyata alındı. Belden altı uyuşturulan Şentürk'ün ameliyatına başlanıldığı sırada, saat 09.34'te ilçede 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından hastane kısa sürede boşaltıldı. Deprem esnasında doğumhanede kısa süreli bir panik yaşanırken, Dr. Kayılı bebeğin sağlığına zarar gelmemesi için operasyonu devam ettirme kararı aldı. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, Şentürk de bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Operasyonun tamamlanmasının ardından Şentürk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 kilo 260 gram olarak dünyaya gelen bebeğe 'Ayla' ismi verildi.

'DEVAM ETMESELERDİ BEBEĞİMİ KAYBEDEBİLİRDİM'

Hayatında daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşamadığını kaydeden Ayşe Şentürk, "Çarşamba günü ameliyata girdim. Karnıma ilk kesik atılır atılmaz deprem oldu. Deprem olurken ışıklar gelip gidiyor, sedye, oksijen tüpleri sallanıyordu. Şiddetli sarsıntının ardından doktorumuz ve ameliyathane ekibi ameliyata devam etme kararı aldı. Devam etmeselerdi bebeğimi kaybedebilirdim" diye konuştu.

'SENİ VE BEBEĞİNİ KURTARACAĞIZ' DEDİLER

Doğum sırasında sarsıntıların sürdüğünü ve hastane çalışanlarının kendisini sürekli sakinleştirmeye çalıştığını kaydeden Şentürk, "Sarsıntı olduğunda korktum ama depremden değil, anne iç güdüsüyle bebeğimi kaybedeceğim korkusu yaşadım. Doktorumuz Ayşe Şentürk'e çok teşekkür ederim. Metanetini korudu ve sakin kaldı, beni de sakinleştirdi. Doktor ve bir hemşire dışındaki operasyon ekibine 'Çıkabilirsiniz' denilmesine rağmen beni bırakmadılar. 'Korkma seni bırakmayacağız, seni ve bebeğini kurtaracağız' deyip beni sakinleştirmeye çalıştılar. Ameliyat bitinceye kadar birkaç sarsıntı geçirdik. Ama çok şükür hem ben hem de bebeğim sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktık. Yaşadığım tüm korkular bebeğimi kucağıma alınca geçti" dedi.