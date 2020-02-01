HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem anında hastaların kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anında hastaların kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi anında yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Deprem anında hastaların kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı

6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi anında yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Deprem anında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan korku dolu dakikalar da kameralara saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan şiddetli depremin en fazla hissedildiği illerin başında yer alan Malatya’da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan deprem anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Depremin meydana geldiği saat 20.55’de acil serviste muayene için bekleyen vatandaşlar sarsıntı ile birlikte dışarı koşmaya başlıyor. Panik havasının yaşandığı görüntülerde birçok vatandaş korku ile dışarı doğru kaçarken, bazı vatandaşlar ve çalışanlar ise soğuk kanlılıklarını koruyarak yerlerinden ayrılmadıkları görülüyor.
Öte yandan deprem sonrası yaralanan vatandaşların da tedavileri sürüyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan hastalar o geceyi anlattı. Bazı vatandaşlar deprem anında korku ile balkondan atladığını bazıları ise kaçarken merdivenden düştüğünü söyleyerek, yaşanan şiddetli depremi halen unutamadıklarını ifade etti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise deprem sonrası hemen hastaneye geldiklerini ve önlem aldıklarını belirterek, “Acil serviste depremin ilk saatlerinden itibaren çok yoğun bir hasta başvurusu yaşandı” dedi. Deprem sonrası kriz koordinasyonu ile tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aktürk, tüm personeli de depremin ilk dakikalarından itibaren göreve çağırdıklarını söyledi.

Deprem anında hastaların kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attıBursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Nazlı Ödevci, yaşamını yitirdi

Nazlı'dan acı haber!

Yerli otomobili bir de böyle görün

Yerli otomobili bir de böyle görün

THY’nin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli

Adı: Selin Sevimli... 29 yaşında tarihe geçti

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı (Burhan Ersoy kimdir?)

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.