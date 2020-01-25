Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan son anda kurtuldu

Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği yerlerden Malatya’nın Kale ilçesinde bir market sahibinin deprem anında kendini dışarı atar atmaz raflardaki ürünlerin döküldüğü anlar kameraya yansıdı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli, 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya’nın Kale ilçesinde büyük paniğe neden oldu. Depreme markette yakalanan Nebi Akkuş, sarsıntıyı fark etmesinin ardından can havliyle dışarıya koştu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen deprem anında dışarı çıkmayı başaran Nebi Akkuş, yaralanmaktan da kurtuldu. Akkuş’un ardından ise raflar ürkütücü bir şekilde sallanırken raflarda bulunan ürünler ise yerde döküldü.

