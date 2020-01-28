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Deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Sındırgı’da deprem anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sırasında Sındırgı’da vatandaşlar panik içinde belediye binasını terk ederek sokağa çıktılar. Belediye’de görevli Yılmaz Daşkafa deprem anındaki paniği İHA muhabirine anlattı. Daşkafa, "Belediyede çalışmalarımızı yürütürken, birden bilgisayar ve masaların sallanması ile orta çaplı deprem olduğunu hissederek, kendimizi dışarıya attık. Önceki yaşanmış olayların üzüntüsü ile arka arkaya gelmesi ile bizi üzse de Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha fazlası olmaz" dedi.

Deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

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