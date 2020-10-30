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Deprem Aydın’da vatandaşları sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken, Aydın’da vatandaşlar sokağa döküldü.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 14.51’de merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşatırken, Aydın’da vatandaşlar sokağa döküldü.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 14.51’de merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 11.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde de hissedildi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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