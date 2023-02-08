Deprem bölgeleri için AFAD, ihtiyaç listesi yayınladı: Isıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, ekmek, su...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 48 saat geçti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan, can kaybı 5 bin 894'e yükseldiği depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:

Elektrikli ısıtıcı

Büyük-küçük tüp

Odun sobası, odun, kömür sobası

Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

Kadın-erkek iç giyim ve çorap

Kadın-erkek ayakkabı

Kadın-erkek polar

Kadın-erkek içlik

Yağmurluk - panço

Uyku tulumu - yastık,

Yatak ve nevresim takımı

Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

Tava-ketıl

Kavurma- barbunya - peynir - konserve

Çay-kahve

Kaşar-peynir-zeytin

Su-ekmek-hazır gıda



