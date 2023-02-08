Deprem bölgeleri için AFAD, ihtiyaç listesi yayınladı: Isıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, ekmek, su...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 48 saat geçti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan, can kaybı 5 bin 894'e yükseldiği depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:
Elektrikli ısıtıcı
Büyük-küçük tüp
Odun sobası, odun, kömür sobası
Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör
Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
Kadın-erkek iç giyim ve çorap
Kadın-erkek ayakkabı
Kadın-erkek polar
Kadın-erkek içlik
Yağmurluk - panço
Uyku tulumu - yastık,
Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık
Tava-ketıl
Kavurma- barbunya - peynir - konserve
Çay-kahve
Kaşar-peynir-zeytin