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Deprem bölgeleri için AFAD, ihtiyaç listesi yayınladı: Isıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, ekmek, su...

08.02.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremler sonrası Türkiye, seferber oldu. Bölgeye yardım göndermek isteyenler için AFAD öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede elektrikli ısıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, yastık, jeneratör, ekmek, su, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.

Deprem bölgeleri için AFAD, ihtiyaç listesi yayınladı: Isıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, ekmek, su...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 48 saat geçti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan, can kaybı 5 bin 894'e yükseldiği depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:

  • Elektrikli ısıtıcı

  • Büyük-küçük tüp

  • Odun sobası, odun, kömür sobası

  • Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

  • Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

  • Kadın-erkek iç giyim ve çorap

  • Kadın-erkek ayakkabı

  • Kadın-erkek polar

  • Kadın-erkek içlik

  • Yağmurluk - panço

  • Uyku tulumu - yastık,

  • Yatak ve nevresim takımı

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  • Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

  • Tava-ketıl

  • Kavurma- barbunya - peynir - konserve

  • Çay-kahve

  • Kaşar-peynir-zeytin

  • Su-ekmek-hazır gıda

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