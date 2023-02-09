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Deprem bölgelerindeki memurların maaşı ne zaman ödenecek? Deprem bölgelerindeki memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak?

09.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilerin maaş ödemelerinin daha erken yapılacağını duyurdu. Peki deprem bölgelerindeki memurların maaşı ne zaman ödenecek? Deprem bölgelerindeki memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Deprem bölgelerindeki memurların maaşı ne zaman ödenecek? Deprem bölgelerindeki memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak?

Deprem bölgesi olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapan memurların maaş ödemeleri daha erken yapılacak. Peki deprem bölgelerindeki memurların maaşı ne zaman ödenecek? Deprem bölgelerindeki memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ MEMURLARIN MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemeleri 15 Şubat2tan önce yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağının belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar bilgiler yer aldı:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

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