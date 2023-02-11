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Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? 10 ilde Meteoroloji hava durumu tahminleri

11.02.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesi hava durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna 10 ilde havanın oldukça soğuk olduğu görülüyor. Peki, 11 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? İşte il il Meteoroloji hava durumu tahminleri ve raporu....

Deprem bölgesi hava durumu: 11 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? 10 ilde Meteoroloji hava durumu tahminleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok şehir oldukça fazla hasar aldı. Binaları yıkılan vatandaşlar dışarıda çadırlarda ve konteynerlarda kalmak zorunda kalıyor. Bu sebeple deprem bölgesindeki hava durumu oldukça merak ediliyor. 11 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte il il Meteoroloji hava durumu tahminleri...

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Adana: 2/14
Adıyaman: -6/6
Diyarbakır: -6/7
Gaziantep: -4/6
Hatay: 0/11
Kahramanmaraş: -3/6
Kilis: 0/10
Malatya: -12/-2
Osmaniye: -2/13
Şanlıurfa: -1/9

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