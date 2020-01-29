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Deprem bölgesi için hazırlanan yardımlar dualarla yola koyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Bayburt Belediyesi öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılmak üzere dualarla yola koyuldu.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Bayburt Belediyesi öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılmak üzere dualarla yola koyuldu. Depremzedeler için harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını gönderen ilkokul öğrencileri Recep Karaman ve Resul Karaman’ın örnek davranışı duygulu anlar yaşattı.
Belediye binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, toplanan yardımlar ile depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek istediklerini belirterek, kampanyaya katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bayburt’ta da deprem konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade Eden Epcim şunları kaydetti:
“Bayburt’tan böyle bir katılımın olması, acıların paylaşılması adına güzel bir birliktelik sağlanması bizlere mutluluk verdi. İnşallah bu acıyı devlet ve millet olarak hep birlikte aşacağımızı ümit ediyorum. Geçmiş yıllara göre depreme çok daha hazırlıklı olduğumuzu müşahede ettik. Bundan sonrada Bayburt’ta da bizler, üzerimize düşeni yapacağız. Belediyemizle, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle, AFAD Müdürlüğümüzle, sivil toplum örgütlerimizle ve Bayburtlu vatandaşlarımızla depreme çok iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı bilmenizi istiyorum. Bu yardımın sağ salim Elazığ’a ulaşmasını ve oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını temenni ediyorum.”
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından olağanüstü toplanarak yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini söyledi.
Başkan Pekmezci, “Cumhurbaşkanlığı Koordinasyon Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü ile görüşerek Cumartesi günü saat 19:30’da Belediye Başkan Yardımcıları ve tüm birimleriyle olağanüstü bir toplantı yaparak bu illerimize bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verdik. Bayburtlu hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi yine örnek bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu ortaya koyarak büyük bir çalışma gerçekleştirdiler.” dedi.
Kampanyaya destek veren Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, AFAD İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekmezci şöyle devam etti:
“Her biri elinden geldiği kadar yardım etme konusunda büyük bir gayret gösterdiler. Belediyemizin tüm personelini kutluyorum. Yardımları adım adım toplayarak biriktirdiler ve şu anda bir tır ile bir kamyonumuzu tam kapasite hazır hale getirdik. Toplananlarla ilgili sizi kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bir kaçını ifade edeyim; 50 kilogramlık 100 çuval un, 95 koli gıda malzemesi, 475 adet battaniye, 178 adet ısıtıcı, mont, kaban, atkı ve bereden oluşan 52 koli giysi, 473 çift yetişkin ve çocuk ayakkabısı, 524 adet çocuk bezi, makarna, konserve, bulgur, pirinç, zeytin, Bayburtlu hemşerilerimiz Bayburt Ketesi yapmışlar, yetişkin hasta bezi, yatak, nevresim takımı, bebe bisküvisi ve diğer gıda ve temizlik maddeleri. Burada bütün mesele insanımız duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Hepinizin huzurunda tüm bu yardımlarda emeği geçenlere Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”
Konuşmaların ardından yardım malzemesi yüklü araçlar yapılan duayla birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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