Deprem Bölgesinde Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yıkılan binalardan şu ana kadar 5 kişinin canlı olarak kurtarıldığı açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Twitter hesabından kurtarılan kişilerle ilgili bilgilendirmeler yapıyor.

AFAD’ın açıklamasına göre bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri ilk olarak Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa mahallesinde yıkılan bir binadan 4 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Yine AFAD’ın açıklamasına göre Gezin’de yıkılan bir binada devam eden çalışmalarda da bir kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kişinin hamile bir kadın olduğu belirtildi.

Kurtarılanlardan birinin 12 yaşında bir çocuk olduğu belirtiliyor. Bir yandan saatler ilerlerken diğer yandan bölgede havanın çok soğuk olması enkaz altında kalanların yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Elazığ’ın Sürsürü mahallesinde de arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Depremin etkilendiği bölgelerde AFAD ekipleri dışında belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da arama kurtarma ekipleri faaliyetlerine devam ediyor.

