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Deprem bölgesinde beklenen hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Erhan  TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, deprem bölgesinin Salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini belirtti.

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, deprem bölgesinin Salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Elazığ, Malatya, Sivrice çevresinde bugün yağış beklenmiyor. Bölgenin Salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı kaydedildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, Cuma günü doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği ifade edildi.

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