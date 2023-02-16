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Deprem bölgesinde birçok kişiyi enkazdan çıkardılar! Çinli kurtarma ekibinin başkanı, aklında kalmasını istediği tek şeyi açıkladı

16.02.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük felaketin ardından deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, birer birer ülkelerine dönüyor. Türkiye'den ayrılan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan ve Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan çıkaran Çinli ekibin başındaki Yuan Jiongming, deprem bölgesinde çok şey yaşadığını belirtti. Deprem bölgesinde yaşadıklarının çok üzücü ve acıklı olduğunu söyleyen Jiongming, "Ama aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum" diye konuştu.

Deprem bölgesinde birçok kişiyi enkazdan çıkardılar! Çinli kurtarma ekibinin başkanı, aklında kalmasını istediği tek şeyi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gelip, arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, ülkelerine dönmeye başladı. Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 11 kişilik ve 60 kişilik iki ayrı Çinli ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı. 11 kişilik ekip Dubai aktarmalı Guangzhou'ya, 60 kişilik diğer ekip ise Çin'in Wuhan şehrine hareket etti.

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"ÇİN'DE DE BUNUN KADAR BÜYÜK OLMASA DA BENZER BİR TRAJEDİ GÖRDÜK"

Gönüllü gelen 11 kişilik Çinli ekibin başkanı Yuan Jiongming, deprem bölgesinde yaşadıklarının çok üzücü ve acıklı olduğunu söyledi. Daha fazla insanı kurtarmak istediklerini, bunun için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Jiongming, "Enkazdan 11'i yaralı olmak üzere 12 kişiyi çıkardık. Bir kişiyi de ölü çıkardık. Çin'de de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük bir felaket" dedi.

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Deprem bölgesinde çok şey yaşadığını anlatan Yuan Jiongming, "Ama aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum" ifadesini kullandı.

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Öte yandan, 8 kişilik Kosova ekibi de ülkesine döndü. Bilet ve pasaport işlemlerini tamamlayan Kosovalı ve Çinli ekiplere İGA'da uğurlama töreni düzenlendi. (DHA)

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deprem Çin

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