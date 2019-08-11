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Deprem bölgesinde buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki depremzedeler, Kurban Bayramı'nı çadırlarda geçirmenin burukluğunu yaşıyor - Bozkurt ve Çardak'ta ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından çadırlara yerleşen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Kentte 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bozkurt'ta vatandaşlar, bayram namazını Kaymakamlık binası arkasındaki mesire yerinde kıldı. Bozkurtlular, burada birbirleriyle bayramlaşıp kaldıkları çadırlara döndü.

İlçedeki vatandaşlardan bazıları kurbanlarını evlerinin bahçesinde, bazıları da Belediye tarafından gösterilen yerlerde kesti.

Türk Kızılay, vatandaşlara kahvaltı dağıttı.

- Tedirginlik sürüyor

AFAD ve Türk Kızılay tarafından stat çevresinde kurulan çadırlarda konaklayan depremzedeler, bayramı buruk geçiriyor.

Depremzedelerden Hüseyin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiracı olarak oturdukları evde hasar meydana gelmesi üzerine çadırda kalmaya başladıklarını söyledi.

Omurilik tümörü rahatsızlığı bulunan 5 yaşındaki oğlu Arda'nın tedavisinin de kendilerini zorladığını dile getiren Turan, "Maddi imkansızlıklar bizi çok yoruyor. Hayırseverlerin bize yardımcı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden Seçil Çetin de buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Böyle olsun istemezdik. Ama kader, yapacak birşey yok. Depremde çok korktum. Evimizde çatlaklar var. Bir daha deprem olacak diyorlar, korkuyoruz. Çadırlarda güvendeyiz." diye konuştu.

Ön değerlendirme raporuna göre evi ağır hasarlı olan Hayriye Kaya (85), namaz kıldıktan hemen sonra depreme yakalandığını anlattı.

Yerinden kalkamadığını belirten Kaya, "Hemen 'Gelin beni çıkarın evden' diye bağırdım. Çocuklarım gelip çıkardı. Evimde çok hasar var. Bahçede kurduğumuz çadırda kalıyoruz. Çadırda yaşamak çok zor. İnsanın evine benzemiyor. Şükür halimize." dedi.

Belçika'dan memleketine gelen Ömer Bektaş (40) ise "Eşimle Antalya'daydık. Çocuklarımdan gelen telefonla depremden haberdar oldum. Apar topar hemen Bozkurt'a geldik. Kimsenin can sağlığında birşey olmaması tek tesellimiz. Çadırda kalanlara destek olmak amacıyla bayram ziyaretlerine geldik." diye konuştu.

- Ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bu arada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, depremin ardından bölgedeki ön hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Buna göre, Bozkurt'ta bin 281 az, 261 ağır hasarlı, Çardak ilçesinde ise 422 az, 80 ağır hasarlı bina tespit edildiği öğrenildi.

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