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Deprem bölgesinde çadırda çocuk olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadırda kalmaya başlarken, çocuklar ise her şeye rağmen oyunlar oynayıp, çevrelerine neşe saçıyor.5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Acıpayam ilçe sakinleri yaralarını sarmaya devam ediyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar çadırda kalmaya başlarken, çocuklar ise her şeye rağmen oyunlar oynayıp, çevrelerine neşe saçıyor.
5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Acıpayam ilçe sakinleri yaralarını sarmaya devam ediyor. Karahöyük, Oğuz ve Ucarı Mahallerinde evleri yıkılan ve hasar görenler aileler kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Ailelerin küçük çocukları ise depreme ve zaman zaman meydana gelen sarsıntılara rağmen oyunlar oynayıp, çevrelerine neşe saçarak çocukluklarını yaşamaya devam ediyor. Kutu kutu pense, saklambaç gibi bilindik oyunlarında yanında top oynayan minikler yüzlerindeki gülümsemeyi ve neşelerini bir an olsun bile kaybetmeyerek ailelerine de moral veriyor.

"Evinizi mi özlediniz?" sorusuna duygu dolu yanıt
Çadırda kalan ailelerden Tülin Can, çadırda yaşamın zor olduğunu gündüz olmasa da gece soğuk havanın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Yorgan, battaniye ve elektrikli ısıtıcılarla soğuk ile mücadele etmeye çalıştıklarını kaydeden Can’ın, ‘evinizi özlediniz mi?’ sorusuna ise duygu dolu bir yüz ifadesi ile ‘Evet, özlenmez mi?’ yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı. Can ayrıca artçı şoklardan dolayı evlerine girmekte korktuklarını da dile getirdi.

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