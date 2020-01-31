Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelendi

ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalardaki abonelerin ocak ayı elektrik ve doğal gaz faturalarının 90 gün ertelendiğini söyledi.

Elazığ'a gelen Dönmez, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Tadım köyüne geçti. Köyde deprem esnasında balkondan düşerek ayağını kıran Fatma Aykurt'u (85) evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra Kültür Parkta çadırda kalan depremzedelerle buluştu.

Dönmez burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının süratle bölgeye intikal ederek, yaşamı normalleştirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Deprem anından itibaren elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin güvenli bir şekilde arz edilmesi için gerekli müdahaleye yaptıklarını aktaran Dönmez, "AFAD'ın 'güvenlik gerekçesiyle buralarda elektrik ve doğal gazın kullanılması mahsurlu değil' dediği hiç bir yerde elektriğimiz kesik değil, tüm köylerimiz dahil elektriğimiz var. Doğal gaz kullanan aboneler açısından da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil." dedi.