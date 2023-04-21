Deprem bölgesinde en acı bayram! Dualar edildi, Gözyaşları döküldü... Yükselen feryatlar yürek dağladı

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Malatya'da vefat eden bin 300'ü aşkın deprem şehidinin ilk bayramlarında yakınları mezarlara koştu.

Bayram namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda yoğunluk yaşanırken, depremde ölenlerin yakınları uzun süre kabir başında gözyaşı döktü.

DEPREMZEDELERİN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Bu bayram en acı bayramı yaşayan depremzedelerin feryatları yürek dağlarken, kimisi Kur'an-ı Kerim okudu, kimisi dua etti.

Buruk bir bayramın yaşandığı kentte özellikle depremde kaybedilen vatandaşların mezarlarında benzer görüntüler vardı.

DİYARBAKIR'DA DA BAYRAM NAMAZI SONRASI MEZARLIK ZİYARETİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, bayram namazı sonrası mezarlığa ziyarette bulundu.

Vatandaşlar, bayram namazından sonra Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığına geçerek kimisi yakınının, kimisi arkadaşının mezarı başında Fatiha okuyup dua etti.

Vatandaşlardan Baran Şahin, depremde hayatını kaybeden arkadaşları Ramazan Çaçan ve arkadaşlarının babasının mezarına geldiklerini, ellerinden geldikçe ailelerine destek verdiklerini söyledi.

Onları görmeye geldiklerini belirten Şahin, “Küçüklükten beri yan yanaydık. Fatiha okumaya geldik.

Diyorlar, ‘bayram günü ruhlar bizi görüyorlarmış’ Bizde bizi görmesi için geldik.

İnşallah yeri cennet olur. 02’den başlayanların hepsi depremde hayatını kaybedenlerdir” dedi.

MİNİK AHMET, BAYRAM SABAHI DA ANNESİ VE KARDEŞLERİNİ DUASIZ BIRAKMADI

Hatay’da meydana gelen depremde annesi ve 5 kardeşi enkaz altındayken okuduğu dualarla tanınan 11 yaşındaki Ahmet Kala, Ramazan Bayramı namazının ardından mezarlığa gelerek annesi ve kardeşlerine okuduğu dualarla yeniden yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı.

Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.

Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, devamlı dua okuduğunu söyledi.

Duaları okuyan Ahmet Kala, ardından yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.



