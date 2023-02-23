Deprem bölgesinde eşyaları yağmalayıp, depremzedenin otomobilini çalmıştı! Kıskıvrak yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan yağmalama olayı günlerce konuşulmuştu. Özellikle sosyal medyada yayılan görüntülerde depremde canlarını zor kurtaran sevdiklerini, evlerini kaybeden vatandaşlar; hırsızlık olaylarına isyan etmişti. Antakya'da ailesiyle yaşadığı apartman yıkılan Ahmet Ş. de yaşanan yağmalama olaylarından mağdur oldu.

DEPREMZEDENİN OTOMOBİLİ ÇALINDI

Ailesiyle enkazdan sağ çıkan Ahmet Ş., 9 Şubat’ta Mersin’e gitti. Kente geri döndüğünde otomobilini bulamayan Ahmet Ş., polise ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada otomobilin, Adana’da olduğu tespit edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde şüpheli MA.B.’yi otomobile binerken yakaladı.

ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERİN EŞYALARINI ÇALMIŞ

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

‘Uyuşturucu ticareti’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 22 kaydı bulunan, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden M.A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

