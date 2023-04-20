Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! Yaralılar var... "Allah'ım sen koru"

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili oldu. 6 Şubat'taki ilk depremin merkezi olan Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi.

İlk bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

PAZARCIK'TA HORTUM; DEPREMZEDE ÇADIRLARI UÇTU, YARALILAR VAR

İlçede fırtına sonrası meydana gelen hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

(İHA-DHA)



