HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! Yaralılar var... "Allah'ım sen koru"

Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! Yaralılar var... "Allah'ım sen koru"

20.04.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu kez fırtına ve hortum felaketi yaşandı. Fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu. Uçan bir çatının depremzedelerin kaldığı çadırların üzerine düşmesi üzerine ilk bilgilere göre 4 kişi yaralandı. O anlar kameraya da yansıdı.

Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! Yaralılar var... "Allah'ım sen koru"

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili oldu. 6 Şubat'taki ilk depremin merkezi olan Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

AW874789_02

Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi.

AW874789_03

İlk bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

AW874789_05

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

AW874789_06

Bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

AW874789_07

PAZARCIK'TA HORTUM; DEPREMZEDE ÇADIRLARI UÇTU, YARALILAR VAR

pazarcikta-hortum-depremzede-cadirlari-uctu-yaralilar-var-1-_4230_dhaphoto1

İlçede fırtına sonrası meydana gelen hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.

pazarcikta-hortum-depremzede-cadirlari-uctu-yaralilar-var-1-_4230_dhaphoto2

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

pazarcikta-hortum-depremzede-cadirlari-uctu-yaralilar-var-1-_4230_dhaphoto3

pazarcikta-hortum-depremzede-cadirlari-uctu-yaralilar-var-1-_4230_dhaphoto4

pazarcikta-hortum-depremzede-cadirlari-uctu-yaralilar-var-1-_4230_dhaphoto5

(İHA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız arkadaşına istek gönderince deliye döndü!Kız arkadaşına istek gönderince deliye döndü!
Sabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçtiSabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçti
YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacakYSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak
Anahtar Kelimeler:
Pazarcık Hortum Fırtına

En Çok Okunan Haberler

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum

Odaya ayaklarım titreyerek giriyorum

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

İlginizi Çekebilir

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.