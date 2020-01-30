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Deprem bölgesinde gece yağışlı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, birçok aile, sağanağa rağmen geceyi AFAD ve Kızılay'ın çadırlarında geçirdi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, birçok aile, sağanağa rağmen geceyi AFAD ve Kızılay'ın çadırlarında geçirdi.
Akhisar'da meydana gelen depremlerin ardından evlerine giremeyenler, dün geceyi yine AFAD ve Kızılay'ın yardım çadırlarında geçirdi. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede saat 02.00 sıralarında sağanak başladı. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden yağışa rağmen çadırlarda kalmaya devam eden depremzedeler, kurdukları sobalarla ısınmaya çalıştı. Gece boyu artçı sarsıntılar da devam etti. Bölgede, en ufağı 1.5, en büyüğü 3.9 büyüklüğünde yaklaşık 100 artçı sarsıntı meydana geldi.
Geceyi artçı sarsıntılar ve yağış altında geçirdiklerini anlatan Mehmet Çoban (45), "Çadırları verdikleri için Allah devletimizden razı olsun. Evimiz, çadırların karşısında olmasına rağmen giremiyoruz. Sabah namazına kalktık ve bir artçı depremle daha karşı karşıya kaldık. 22 Ocak'tan bu yana geceleri çocuklarımla birlikte çadırda geçiriyoruz" dedi.
İsmail Ören (72) de, "Gece hava yağışlıydı. Biz de devletimizin verdiği çadırlarda kaldık. İlçe olarak diken üstündeyiz. Depremler bir an önce son bulursa evlerimize geçmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Evlerini özlediklerini belirten Atiye Küçük, "Çok şükür depremde can kaybımız olmadı. Evimizi çok özledik ve en kısa sürede evimizde uyumak istiyoruz. Yağışlı bir gecenin sabahına uyandık" diye konuşurken, Hüdayi Küçük, çadırların sıcak olduğunu söyledi.

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