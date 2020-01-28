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  4. Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekibi Zonguldak'a döndü

Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekibi Zonguldak'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Mehmet Ali Demirkol: - "Ekibimiz çadır kurma işlemlerine yönlendirildi. Yıkım olan yer Mustafapaşa mevkisi. Buraya yakın bir çadır kent vardı, orada çadır kurduk. Yine aynı gece Abdullah Paşa Mahallesi'nde çadır kurma çalışmalarına katıldık. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara çektik"

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamlayarak Zonguldak'a geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye personeli, 7 kişilik ekibi belediye hizmet binası önünde çiçeklerle karşıladı.

Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından belediye bünyesinde yer alan arama kurtarma ekibinin anında yola çıktığını belirterek, "Yaşanan deprem felaketinden büyük üzüntü duyduk, çok yaralandık. Giden ekiplerimiz hem çadır kurdu hem de enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. İlçemizden hem kurtarma hem yardım ekiplerimizin gitmesi bizleri çok onurlandırdı." diye konuştu.

- "Depremin ardından hemen yola çıktık"

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Mehmet Ali Demirkol da depremin ardından 7 kişilik ekiple kesintisiz bir yolculuk yaparak bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kayıtlarını yaptırdıklarını anlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Uzun yoldan geldiğimizi dile getirdik. Ekibimiz 1 saat istirahat etti. Ekibimiz çadır kurma işlemlerine yönlendirildi. Yıkım olan yer Mustafapaşa mevkisi. Buraya yakın bir çadır kent vardı, orada çadır kurduk. Yine aynı gece Abdullah Paşa Mahallesi'nde çadır kurma çalışmalarına katıldık. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara çektik."

Demirkol, arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını aktararak, "Depremin hemen ardından yola çıktık. Gidiş saatimiz 12 saatti, istirahatsiz gittik, sadece yakıt ikmali için durduk. Gelirken de 17 saatte geldik. Gidişimiz oldukça kısa ve hızlıydı." dedi.

Olay yerine gittiklerinde gördükleri manzaranın vahim olduğunu, yıkıntının yanı sıra ağır hasarlı birçok binanın bulunduğunu dile getiren Demirkol, "Vatandaş panik halinde dışarıdaydı. Binası sağlam olanlar bile binalara girmeye korkuyor, hava çok soğuk. Güzel çadırlar var ama ısıtıcı kullanılmıyor, yangına karşı tedbir amaçlı. O soğuk havaya rağmen vatandaşlar dışarıda çadırlarda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem kurtarma Elazığ Zonguldak

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