Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Türkiye, 6 Şubat’ta sabah saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve öğle vakti saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bölgedeki hava durumu da merak konusu olmaya başladı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, depremden etkilenen illerde yağış beklenmediğini dile getirdi.

"DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENTİMİZ YOK"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğuna dikkat çeken Macit, “Önümüzdeki günlerde Perşembe gününden başlayarak hafta sonu dahil olmak üzere deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayacak. Gece sıcaklıkları özellikle Kahramanmaraş ve Malatya’nın yükseklerinde yer yer eksili değerlerde. Diğer illerde ise özellikle sıcaklıkların artı olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları yükselme trendine devam ediyor. Maraş’da 12-13 derece daha sonra hafta sonunda 15-16’ya kadar çıkacak. Aynı şekilde Malatya’da 15-16 derece civarında. Adana’da, Hatay’da, Gaziantep’de ise 20 derecenin üzerine kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 günlük periyotta meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentimiz yok. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde deprem bölgesinde” ifadelerini kullandı.

"PERŞEMBE GÜNÜ KARADENİZ BÖLGESİ İLE DOĞU ANADOLU'NUN KUZEY VE DOĞUSUNDA YAĞIŞLARIMIZ VAR"

Türkiye genelinde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış beklentisi olduğunu belirten Macit, “Perşembe günü Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışlarımız var. Bu yağışlar özellikle Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde ve Trabzon’un Doğu’sunda yükseklerde kar yağışlarını kuvvetli yapabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Hafta sonu ve Cuma günü ise önemli bir yağış beklemiyoruz. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı göreceğiz” diye konuştu.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DE HERHANGİ BİR YAĞIŞ BEKLENTİMİZ YOK"

Meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentilerinin olmadığını dile getiren Macit, “Özellikle mevsim normallerinin üzerine hava sıcaklığı devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de herhangi bir yağış beklentimiz yok. Dolayısıyla meteorolojik olarak Perşembe gününden sonra önemli bir hadise beklemiyoruz” diye konuştu. (İHA)





