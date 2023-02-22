HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı

22.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere ilişkin, “Deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok” dedi.

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Türkiye, 6 Şubat’ta sabah saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve öğle vakti saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bölgedeki hava durumu da merak konusu olmaya başladı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, depremden etkilenen illerde yağış beklenmediğini dile getirdi.

"DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENTİMİZ YOK"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğuna dikkat çeken Macit, “Önümüzdeki günlerde Perşembe gününden başlayarak hafta sonu dahil olmak üzere deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayacak. Gece sıcaklıkları özellikle Kahramanmaraş ve Malatya’nın yükseklerinde yer yer eksili değerlerde. Diğer illerde ise özellikle sıcaklıkların artı olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları yükselme trendine devam ediyor. Maraş’da 12-13 derece daha sonra hafta sonunda 15-16’ya kadar çıkacak. Aynı şekilde Malatya’da 15-16 derece civarında. Adana’da, Hatay’da, Gaziantep’de ise 20 derecenin üzerine kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 günlük periyotta meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentimiz yok. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde deprem bölgesinde” ifadelerini kullandı.

"PERŞEMBE GÜNÜ KARADENİZ BÖLGESİ İLE DOĞU ANADOLU'NUN KUZEY VE DOĞUSUNDA YAĞIŞLARIMIZ VAR"

Türkiye genelinde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış beklentisi olduğunu belirten Macit, “Perşembe günü Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışlarımız var. Bu yağışlar özellikle Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde ve Trabzon’un Doğu’sunda yükseklerde kar yağışlarını kuvvetli yapabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Hafta sonu ve Cuma günü ise önemli bir yağış beklemiyoruz. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı göreceğiz” diye konuştu.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DE HERHANGİ BİR YAĞIŞ BEKLENTİMİZ YOK"

Meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentilerinin olmadığını dile getiren Macit, “Özellikle mevsim normallerinin üzerine hava sıcaklığı devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de herhangi bir yağış beklentimiz yok. Dolayısıyla meteorolojik olarak Perşembe gününden sonra önemli bir hadise beklemiyoruz” diye konuştu. (İHA)

thumbs_b_c_68d1e9c2ad1883c4894f8f71c5e03b4d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındıEGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı
Dehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildiDehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildi
'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor
Anahtar Kelimeler:
deprem hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"

Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler! Her yerde o ayakkabıyı arıyorlar

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler! Her yerde o ayakkabıyı arıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.