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Deprem bölgesinde kaç personel var? Kahramanmaraş depremi sonrası ne kadar personel görev yapıyor? AFAD açıkladı!

07.02.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri ve enkaz alanında yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Can kaybı sayısı 3 bin 381'e yükselirken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. Peki, deprem bölgesinde kaç personel var? Kahramanmaraş depremi sonrası görev yapan personel sayısı...

Deprem bölgesinde kaç personel var? Kahramanmaraş depremi sonrası ne kadar personel görev yapıyor? AFAD açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi yasa boğdu. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar 20 bin 426'ya, ölü sayısının 3 bin 381'e yükseldiğini duyurdu. Deprem bölgesinde görev yapan personel sayısı da açıklandı. İşte AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar'ın açıklaması ve Kahramanmaraş depremi sonrası görev yapan personel sayısı...

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DEPREM BÖLGESİNDE KAÇ PERSONEL VAR?

Deprem konusunda son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 285 artçı var. Yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Bu ihbarların içinde yıkıldığı teyit edilen bina sayısı 5 bin 775."

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Tatar konuşmasının devamında bölgede görev yapan personel sayısına da değindi.

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AFAD, DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISINI AÇIKLADI

Tatar'ın konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmakta. Birçok farklı kurumdan arama kurtarma ekibi var, gönüllülerimiz var. Bölgeye sürekli arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor.”

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