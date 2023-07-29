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Deprem bölgesinde ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ süresi uzatıldı! İşte son tarih…

29.07.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı. Ancak uygulamadan yararlanmak isteyen işverenlerin tekrar başvuru yapması gerekiyor. İşte detaylar…

Deprem bölgesinde ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ süresi uzatıldı! İşte son tarih…

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

İHA

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