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Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak.

ELAZIĞ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi.
Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğindeki Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi. Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık. Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat’ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. Ortaya koyduğumuz sonuç, Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, az sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak."

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