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Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki deprem bölgesinde, artçı sarsıntılar devam ederken, çadırda yaşayan depremzedeler yerel seçimlerde oylarını İlçe Seçim Kurulu tarafından bazı mahallelerde kurulan seçim çadırlarında kullandı.Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde birçok evde hasar oluşurken, bazı evler de yıkıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki deprem bölgesinde, artçı sarsıntılar devam ederken, çadırda yaşayan depremzedeler yerel seçimlerde oylarını İlçe Seçim Kurulu tarafından bazı mahallelerde kurulan seçim çadırlarında kullandı.
Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde birçok evde hasar oluşurken, bazı evler de yıkıldı. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle okullar da o günden bu yana açılmadı. Bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerde ilçeye bağlı Oğuz Mahallesi’nde daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, Oğuz Mahallesi’nde 208, Çubuklar Mahallesi’nde 50 olmak üzere toplam 258 depremzede seçmenin oy kullanma işlemlerini gerçekleştirilebilmeleri için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) aracılığıyla çadır kurdu. Sabahın erken saatlerinde çadırın önüne gelen depremzedeler oylarını kullanmaya başladı.

Depremzedeler tek tek çadırlara davet edilerek oy vermeleri sağlandı
Bölgede bazı mahallelerde oy kullanma işlemi risk bulunmayan binalarda yapılacak ancak depremden en çok zarar gören Oğuz ve Çubuklar mahallelerinde ise oy kullanma işlemi kurulan çadırlarda yapılacak.
Sabahın erken saatlerinde çadıra gelen seçim ve sandık görevlileri oy pusulası ve zarfları hazırladıktan sonra depremzedeler tek tek çadırlara davet edilerek oy vermeleri sağlandı.

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı

Deprem bölgesinde oylar çadırda kullanılmaya başlandı
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