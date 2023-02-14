HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Deprem bölgesinde salgın riskine dikkat! Önlem alınmazsa ciddi sonuçlara sebep olabilir

Deprem bölgesinde salgın riskine dikkat! Önlem alınmazsa ciddi sonuçlara sebep olabilir

14.02.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 şehir birçok konuda oldukça hasar aldı. Bu hasarlar arasında enkazlar büyük risk oluştururken depremzedelere yapılan yardımların çevrede birikimi, toz bulutları ve yemek artıkları gibi problemler de salgın hastalık riski oluşturmaya başladı. Uzmanlar deprem bölgesinde salgın hastalıklardan korunmak için yapmanız gerekenleri paylaştı.

Deprem bölgesinde salgın riskine dikkat! Önlem alınmazsa ciddi sonuçlara sebep olabilir

Deprem bölgelerinde yaşanan problemler hem sağlığı hem de psikolojiyi etkileyebiliyor. Deprem bölgesine yapılan yemek yardımlarının ardında kalan artıkların toplanmaması büyük hijyen sorununa neden oluyor. Geride kalan bir haftanın sonunda deprem bölgelerinde biriken toz bulutları ve yemek artıklarının salgın hastalık riski oluşturduğu açıklanıyor. Haber Global'e konuşan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deprem bölgesinde yaşayanları salgın hastalık riskine karşı uyarırken bu konuda alınabilecek önlemleri paylaştı.

ZİNCİRDEN HERHANGİ BİRİNİN KIRILMASI BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Ekran görüntüsü 2023-02-14 090637

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deprem bölgesindeki hijyen eksikliği için, "Çevre hijyeni, kişisel hijyen, toplumsal hijyen konularının hepsinin birbirinin içinde olduğunu varsayımsal olarak masaya yatırırsak zincirin herhangi bir tanesinin kırılması demek bulaşın topluma yayılması anlamına gelir."

MASKEDE TAKMAK ÖNEMLİ

Ekran görüntüsü 2023-02-14 090428

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bölgedeki salgın hastalıklardan korunmak için kişisel olarak alınabilecek en önemli tedbirin maske olduğunu açıklayarak "O bölgede olan herkesin maskeli olmasını tavsiye ederiz. Ortamda asılı kalan hem mikrobiyel partiküller hem de toz partiküllerin akciğerlere geçmesini önlemede birinci kaynaktır." dedi.

YEMEK ARTIKLARININ ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAKLAŞMASI GEREKİYOR

Ekran görüntüsü 2023-02-14 090617

Ortamda biriken molozların hijyenine dikkat edilmesinin altını çizen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Gıda ve su kanallı bulaşabilecek viral hepatitler oluşabilir. Dolayısıyla liste çok büyük. Bağırsak enfeksiyonu oluşturabilecek E.Coli enfeksiyonları bulaşabilir." Halk sağlığını korumak için ortamdaki hijyeni korumak büyük önem taşıyor. "Ama en önemlisi dezenfektan sevk etmemiz lazım. Derhal ortamdaki molozlarla beraber birikintilerin şehir alanından uzaklaşması ve gömülmesi gerekiyor. Bu birinci ihtiyacımız ki orada oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon odağının engellenmesi ve herhangi bir hayvan, böcek, kemirgen tarafında hastalığın alınıp diğer insan ve hayvanlara bulaştırılmaması önem taşıyor" diyerek hijyen eksikliğine karşı alınması gereken önemleri paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
”Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” video serisi yayınlandı ”Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu” video serisi yayınlandı
Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"
'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış 'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış
Anahtar Kelimeler:
deprem maske dezenfektan artık salgın salgın hastalık salgın hastalıklar uzman yemek

En Çok Okunan Haberler

O ekibi ilk defa yurt dışına yolladılar! Ellerinde Türk bayrağı ile Hatay'a geldiler

O ekibi ilk defa yurt dışına yolladılar! Ellerinde Türk bayrağı ile Hatay'a geldiler

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.